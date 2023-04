Escono dalla chiesa e trovano le multe sull’auto, chiedono al sindaco di annullarle: “Eravamo a pregare” Alcuni fedeli domenica scorsa, finita la messa, hanno trovato sulla loro auto una multa per divieto di sosta: ora hanno chiesto al sindaco l’annullamento della sanzione perché erano a pregare e perché nel parcheggio vicino alla chiesa ci sono i lavori in corso.

A cura di Giorgia Venturini

Avevano parcheggiato in divieto di sosta prima di entrare in chiesa per la messa domenicale. All'uscita avevano trovato la multa. Ora i fedeli si appellano al sindaco per farsi annullare la sanzione: "Stavamo pregando".

Multati alcuni fedeli dopo la messa

È successo davanti alla chiesa Regina Pacis di via Roma a Saronno, in provincia di Varese. Domenica scorsa in occasione della domenica delle Palme molta gente si è recata in chiesa per la celebrazione della messa: la gente era tanta da riempire anche il sagrato e quindi trovare parcheggio non è stato facile. Una volta finita la celebrazione, i fedeli hanno raggiunto le loro auto in via Biffi e si sono trovati sul tergicristallo la multa di divieto di sosta.

Il possibile annullamento delle sanzioni

Ora alcuni fedeli si sono rivolti al sindaco di Saronno per chiedere l'annullamento delle sanzioni. A motivare questa richiesta il fatto che nel parcheggio di via Roma, quindi quello nelle vicinanze della chiesa, sono ancora in corso i lavori per la realizzazione della pista ciclabile. Per questo – come sostiene Il Giorno di Varese – parcheggiare un po' alla "servaggia" in via Biffi risultava l'unica soluzione possibile per partecipare alla processione e alla messa dominicale. E ancora: i destinatari della multa rivendicano il fatto che erano a pregare e che è un diritto trovare parcheggio per assistere alla funzione.

Leggi anche Ultraleggero precipita in un prato dopo aver urtato un cavo dell'alta tensione

Si vedrà ora se il sindaco – in quanto responsabile della polizia locale – deciderà se intervenire e annullare la multa ai fedeli. In qualsiasi caso dovrà chiarire quando verranno completati i lavori nel parcheggio vicino alla chiesa così da evitare il parcheggio fuori norma nelle vie limitrofe.