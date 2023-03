Chi era Riccardo Scalvinoni, il 24enne morto che si è ribaltato con l’auto dopo aver sorpassato un trattore Riccardo Scalvinoni è morto dopo essersi ribaltato con l’auto nell’azienda agricola di famiglia. Il 24enne era appena uscito di casa con un suo amico quando, durante un sorpasso, ha perso il controllo della vettura. Il sindaco di Berzo Inferiore ha proclamato il lutto cittadino.

A cura di Enrico Spaccini

Riccardo Scalvinoni (24 anni)

Erano le 19:30 di mercoledì 8 marzo ed era appena uscito di casa a bordo di un'Audi Q3. Accanto a sé aveva un amico, suo coetaneo, con il quale avrebbe dovuto trascorrere la serata. Aveva sorpassato un trattore lungo via Caduti del Lavoro a Berzo Inferiore (in provincia di Brescia) quando, per un motivo ancora ignoto, ha perso il controllo dell'auto. In un attimo ha sfondato la recinzione dell'azienda agricola di famiglia per poi ribaltarsi. Riccardo Scalvinoni è morto sul colpo, schiacciato dal peso della vettura.

A dare l'allarme è stato il suo amico, come lui classe 1999, che ha riportato solo qualche leggera ferita. Il 24enne è stato comunque trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Civile di Brescia per degli accertamenti.

I funerali e il lutto cittadino

Sebbene non sia ancora chiara la causa dell'incidente, forse il timore di scontrarsi con un'altra auto che procedeva in senso opposto oppure l'attraversamento improvviso di un animale, il magistrato ha deciso di non disporre l'autopsia. Il corpo del 24enne è stato quindi restituito alla famiglia nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 9 marzo. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Nascente.

La famiglia Scalvinoni è molto conosciuta nella zona, soprattutto per via dell'azienda agricola. Per questo motivo, il sindaco di Berzo Inferiore ha proclamato per la giornata di domani, sabato 11 marzo, il lutto cittadino: "Intendendo manifestare in modo tangibile lo sconforto per questa tragedia che ha lasciato attonita la comunità Berzese privandola, in modo repentino e doloro, di una persona conosciuta e apprezzata".