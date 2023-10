Esce per un’escursione al Passo della Presolana, ma non torna più: le ricerche anche con gli elicotteri

Ieri un uomo di 40 anni, originario della Bergamasca, è uscito per un’escursione, ma non è più tornato a casa: decine di persone stanno perlustrando il Passo della Presolana per trovarlo.