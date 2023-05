Esce per cercare minerali, ma precipita per decine di metri: morto un 47enne Il 47enne Andrea Credaro è stato trovato senza vita lungo un sentiero nel comune di Sondalo. Era uscito per cercare minerali, ma è scivolato e precipitato per decine di metri.

A cura di Enrico Spaccini

Foto da Soccorso alpino e speleologico Lombardia

Era uscito per cercare minerali, una passione che coltivava da tempo. Per motivi ancora da chiarire, il 47enne Andrea Credaro è precipitato per alcune decine di metri. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella mattinata di oggi, giovedì 4 maggio, nei pressi del sentiero 13 nel territorio comunale di Sondalo (in provincia di Sondrio), in località Plata Picena, nei pressi di Taronno.

Credaro era disperso da mercoledì

L'ultima chiamata ai propri familiari risale a ieri pomeriggio, mercoledì 3 maggio. Si era fatta ormai sera e il fatto che non fosse ancora rientrato ha fatto preoccupare i suoi parenti. Le prime ricerche si sono concentrate a Poggiridenti, dove il 47enne viveva.

Visto che non riuscivano ancora a trovarlo, i familiari hanno deciso di contattare le forze dell'ordine. Squadre del soccorso alpino della VII Delegazione Valtellina della Stazione di Bormio, della Guardia di finanza, carabinieri di Tirano e i vigili del fuoco hanno iniziato le ricerche.

L’intervento del Soccorso alpino

Le ricerche e il ritrovamento ai piedi di un dirupo

Il loro intervento è terminato nella tarda mattinata del 4 maggio, intorno a mezzogiorno, quando hanno trovato Credaro senza vita in località Plata Picena. Si era recato in quelle zone per cercare minerali, di cui era appassionato.

Poi, però, sarebbe scivolato lungo un dirupo che lo ha fatto precipitare da un'altezza di diverse decine di metri. Una zona impervia, al punto che per il suo trasporto è stato fatto intervenire l'elisoccorso che si è sollevato da Trento. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento. Sembra, però, che si sia trattato di una caduta accidentale in una zona pietrosa.