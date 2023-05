Chi era Andrea Credaro, l’escursionista 47enne morto mentre cercava minerali Andrea Credaro è stato ritrovato senza vita nella mattinata di giovedì 4 maggio. Era uscito per cercare minerali, ma è precipitato per un centinaio di metri da una parete rocciosa.

A cura di Enrico Spaccini

Andrea Credaro (foto da Facebook)

Andrea Credaro è stato trovato senza vita ai piedi di un crepaccio in località Piata Picena, nei pressi di Taronno nel territorio comunale di Sondalo (in provincia di Sondrio). Era uscito per cercare minerali lo scorso mercoledì pomeriggio, 3 maggio. Non avendo più notizie di lui, i suoi familiari hanno dato l'allarme. Il soccorso Alpino ha trovato il corpo del 47enne intorno alle 7:30 di giovedì 4 maggio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe scivolato mentre si trovava aggrappato a una parete rocciosa, precipitando così per un centinaio di metri.

Chi era Andrea Credaro

Credaro lavorava come dipendente alla Secam, la società per l'ecologia e l'ambiente. Nato a Sondrio nel '76, aveva avuto con la sua compagna Stefania che nel comune di Poggiridenti dove abitavano è consigliera comunale con delega all'Istruzione e presidente della biblioteca comunale. Oltre a Stefania, Credaro lascia anche il loro figlio di 12 anni, Julian.

Aveva raggiunto la località Piata Picena dopo il turno di lavoro. Appassionato di minerali ed esperto escursionista, non aveva fatto ritorno in casa nonostante fosse ormai sera. Intorno alle 21:30 di mercoledì, i familiari hanno dato l'allarme.

La dinamica dell'incidente

Si sono mossi subito i tecnici del Soccorso Alpino della delegazione di Bormio, il soccorso alpino della Guardia di Finanza, i vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio e i carabinieri. Hanno trovato Credaro senza vita intorno alle 7:30 di giovedì.

Il luogo del ritrovamento del corpo di Andrea Credaro

Per poter portare via il corpo del 47enne è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso decollato da Trento. I rilievi, invece, sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Tirano. Non ci sarebbe alcun dubbio sulla dinamica dell'incidente, al punto che non è stata disposta l'autopsia.

Credaro avrebbe messo un piede in fallo mentre era aggrappato su una parete rocciosa. Sarebbe così precipitato per circa un centinaio di metri.