Esce in strada in sella alla sua bicicletta e viene travolta dall’auto del vicino: grave una bambina Una bambina è stata trasportata in codice rosso in ospedale dopo esser stata investita dall’auto del vicino di casa. Stando a una prima ricostruzione la piccola, di 11 anni, era uscita in strada in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta dalla macchina che arrivava proprio in quel momento. A dare l’allarme sono stati i genitori.

A cura di Giorgia Venturini

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri sabato 18 settembre a Roccafranca, in provincia di Brescia. Qui una bambina è stata investita da un vicino di casa che non si era accorto di lei. Stando alle prime informazioni riportate su Brescia Today, la bambina di 11 anni stava giocando nei pressi del condominio di via Martin Luther King quando si è vista arrivare la macchina. I suo genitori, che erano in casa, si sono allarmati quando hanno sentito un forte rumore: così preoccupati sono subito usciti e hanno visto la loro bambina sdraiata a terra.

La bambina trasportata in codice rosso in ospedale

Dai successivi dettagli emersi dalle forze dell'ordine, l'incidente sarebbe avvenuto attorno alle 17 quando l'11enne era in sella alla sua bicicletta. La bambina ha deciso di scendere in strada ma proprio in quel momento stava arrivando la macchina del vicino, una Fiat Panda: la giovane è stata balzata qualche metro più in là ed è caduta sull'asfalto. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono arrivati i volontari della Croce Verde di Orzinuovi che hanno prima stabilizzata la piccola sul posto e poi l'hanno trasportata in codice rosso al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Civile di Brescia dove si trova ancora ricoverata. I medici hanno annunciato che la bambina è fuori pericolo: piano piano è in via di miglioramento. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine. Resta infatti da chiarire tutta la dinamica dell'accaduto: gli agenti stanno procedendo con gli accertamenti del caso. Fortunatamente però la bambina non è in pericolo di vita e presto potrà uscire dall'ospedale.