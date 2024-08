video suggerito

Esce fuori strada con l'Ape e precipita in una scarpata per oltre 200 metri: morto Ferruccio Gianoli Ferruccio Gianoli è morto nella mattinata di ieri, giovedì 8 agosto, a Prata Camportaccio (Sondrio). Il 72enne stava percorrendo una strada di montagna con la sua Ape Car, quando ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata.

A cura di Enrico Spaccini

Ferruccio Gianoli (foto da Facebook – Amministrare Insieme – Prata Camportaccio)

È morto nella mattinata di ieri, giovedì 8 agosto, Ferruccio Gianoli in seguito a un incidente con la sua Ape Car. Il 72enne stava transitando su una strada di montagna nel territorio comunale di Prata Camportaccio (in provincia di Sondrio) quando, per cause ancora non note, ha perso il controllo del mezzo andando fuori strada. Gianoli è precipitato in una scarpata per oltre 200 metri, un volo che non gli ha lasciato scampo. Volontario del posto, stava partecipando all'organizzazione della manifestazione ‘Na scurza a Pradela' che, in segno di lutto, è stata annullata.

L'allarme è scattato qualche minuto dopo le 10 dell'8 agosto. Da Caiolo è stato fatto decollare l'elicottero e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una vettura del Soccorso alpino e i carabinieri di Chiavenna. Al loro arrivo, però, Gianoli era già deceduto e il medico intervenuto con i sanitari del 118 ha dovuto constatarne il decesso.

Stando a quanto ricostruito, il 72enne avrebbe perso il controllo del mezzo mentre saliva per una strada di montagna. Uscito di strada, ha fatto un volo con l'Ape Car Piaggio di 50 metri finendo in una scarpata profonda 200 metri. Gianoli è stato trovato a circa 10 metri di distanza dal mezzo, sbalzato dall'abitacolo.

Molto conosciuto in Valchiavenna, era in pensione da diverso tempo e prestava servizio come volontario per le attività in paese. Proprio in questi giorni stava aiutando gli organizzatori della manifestazione ‘Na scurza a Pradela‘, il Consorzio Forestale di Prata Camportaccio, a mettere a punto l'evento. Alla luce dell'incidente mortale che ha coinvolto Gianoli, è stata annullata la 42esima edizione.