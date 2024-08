video suggerito

Chi era Lucio Montanarini, l’escursionista precipitato sulle Alpi Apuane: aveva 33 anni Si chiamava Lucio Montanarini, l’escursionista 33enne – originario del Mantovano – che è precipitato dalle Alpi Apuane. Il suo corpo è stato recuperato dopo 24 ore di ricerche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

147 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fonte: Facebook

Nella giornata di ieri, sabato 17 agosto, è stato trovato morto Lucio Montanarini. Il 33enne, originario di Suzzara (Mantova), era disperso dopo che era precipitato durante un'escursione sulle Alpi Apuane. L'allarme era stato lanciato venerdì 16 agosto dal gestore del rifugio Del Freo. Quest'ultimo si era preoccupato non vedendolo rientrare dall'escursione sulle Cenge dei Partigiani.

L'incidente

Il 33enne era partito venerdì pomeriggio dalla foce di Mosceta. Avrebbe dovuto effettuare un percorso tra le Cenge dei partigiani, Pizzo delle Saette, Pianizza, Foce del Puntone. Sarebbe dovuto rientrare alle 19.30. Non vedendolo rientrare, il gestore del rifugio ha lanciato l'allarme. I vigili del fuoco, il Soccorso Alpino e i carabinieri sono accorsi subito sul posto.

Sono stati fatti volari alcuni droni e la zona è stata sorvolata anche da un elicottero dell'Aeronautica militare che ha utilizzato termocamere e sistemi di localizzazione del segnale del telefono cellulare. Nella mattinata di ieri è stato trovato poi il corpo: era a 110 metri sotto un sentiero in cresta. Il soccorso alpino ha recuperato la salma che è stata trasferita all'ospedale Versilia.

Leggi anche Trovato morto in val di Gressoney un escursionista milanese: è precipitato in una scarpata

Chi era Lucio Montanarini

Montanarini era residente a Pegognaga. Era uno sportivo e amante della montagna. Come è possibile notare dai suoi profili social, erano tantissime le immagini che lo ritraevano proprio durante le sue escursioni. Numerosi messaggi di cordoglio apparsi proprio sul web: "La sezione di Viareggio del CAI partecipa al lutto per la tragica scomparsa di Lucio Montanarini, che ha perso la vita ieri pomeriggio nel tratto fra la Pania della Croce ed il Pizzo delle Saette", ha scritto il Cai di Viareggio.

"Abbiamo conosciuto Lucio perché aveva risposto al nostro appello per dare una mano al Rif. Del Rifugio Del Freo – Pietrapana ed era arrivato dalla provincia di Mantova. Era passato in zona l'inverno scorso ed avevaaderito all'invito con entusiasmo per aiutare a trasportare i viveri ed anche per altre necessità, come ad esempio la manutenzione sentieri", ha proseguito l'Ente che ha poi comunicato di aver esposto la bandiera a mezz'asta in segno di lutto.

"Persona di grande simpatia e disponibilità, che in poco tempo tutti abbiamo apprezzato. Tra non molto sarebbe tornato a casa. Ci mancherà moltissimo. La sezione parteciperà ai funerali che si svolgeranno secondo le disposizioni della famiglia".