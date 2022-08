Esce di strada con l’auto, morto un ragazzo di 22 anni: feriti gli amici che viaggiavano con lui Questa notte, in provincia di Pavia, si è verificato un terribile incidente stradale che è costato la vita a un ragazzo di 22 anni. Feriti anche gli amici che viaggiavano con lui.

A cura di Ilaria Quattrone

Un'altra giovane vita spezzata da un terribile incidente stradale: è quanto accaduto nella notte tra ieri, sabato 6 agosto, e oggi, domenica 7 agosto, dove a perdere la vita è un ragazzo di appena 22 anni. Altri due giovani, poco più grandi della vittima, sono rimasti feriti. L'incidente si è verificato in provincia di Pavia, ma la dinamica è ancora poco chiara.

Due ragazzi trasferiti in ospedale

In base alle prime informazioni pervenute, lo schianto è avvenuto poco prima delle 2 a Zinasco. Tre ragazzi di 22, 23 e 24 anni si trovavano a bordo dell'auto che è uscita fuori strada. Non ci sarebbero altre auto coinvolte. I medici e i paramedici del 118 non hanno potuto far altro che costatare il decesso del 22enne, di cui ancora non si conoscono le generalità: il giovane aveva infatti riportato ferite e traumi gravissimi e incompatibili con la vita. Gli altri due ragazzi sono sopravvissuti e sono stati trasferiti al Policlinico San Matteo di Pavia: non sono né in pericolo di vita né in gravi condizioni.

Si cerca di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda

Gli agenti della polizia stradale hanno eseguito i rilievi del caso così da accertare anche eventuali responsabilità: non è chiaro cosa possa aver fatto uscire l'auto di strada. Bisognerà capire se si sia trattato di un malore o una manovra azzardata o ancora un malfunzionamento dell'auto. Sono quindi diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori. Sicuramente sarà fondamentale il racconto dei due ragazzi che si trovavano con il giovane che ha perso la vita: loro potranno fornire una descrizione di quanto accaduto poco prima dello schianto.