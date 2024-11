video suggerito

Esce di casa per una passeggiata in montagna e non torna: lo trovano morto lungo il sentiero Un uomo di 82 anni è stato trovato morto nella sera di ieri primo novembre in un sentiero verso i Corni di Canzo: abitava a Meda, in provincia di Monza e Brianza.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Tragedia in montagna. Un uomo di 82 anni è stato trovato morto nella sera di ieri primo novembre su un sentiero che sale fino ai Corni di Canzo. L'anziano abitava a Meda e nella giornata di ieri era uscito di casa per andare a fare una passeggiata lungo i sentieri che portano in cima alla montagna del Lecchese. A dare l'allarma è stata la sua famiglia che non lo ha visto rientrare. Subito sono scattate ricerche.

In campo per diversi minuti ci sono stati i vigili del fuoco e il soccorso alpino: le squadre hanno battuto il territorio fino alla tarda sera quando purtroppo è stato trovato, poco prima le 22, il corpo dell'anziano. Si trovava in una zona difficile da raggiungere: da qui l'ipotesi forse che sia scivolato e caduto. Nulla sono stati necessari i tentativi per salvargli la vita: i medici una volta sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ora tutta Meda, paese in provincia di Monza e Brianza, lo ricorda: in paese era molto conosciuto per essere infatti un appassionato di montagna.