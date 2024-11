video suggerito

Esce di casa per andare al lavoro e non torna: dopo 11 anni la moglie avvia le pratiche per la morte presunta Da 11 anni si cerca il piastrellista Samuele Fraquelli, era uscito di casa per andare al lavoro e non è più tornato: ora la moglie ha avviato le pratiche per il riconoscimento della morte presunta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 14 dicembre 2013 era uscito per andare a lavorare e non è più tornato. Da 11 anni si cerca il piastrellista Samuele Fraquelli: ora la moglie ha avviato le pratiche per il riconoscimento della morte presunta. Cosa sia successo all'uomo resta ancora un mistero.

Stando a quanto è successo 11 anni fa, Samuele, aveva 42 anni, come ogni mattina era uscito di casa con la sua auto aziendale, una Citroen Berlingo bianca. Si sarebbe fermato a fare colazione in un bar alle 6.30 con l'obiettivo poi di raggiungere un cantiere a 35 chilometri di distanza. La moglie nel pomeriggio non lo aveva visto più tornare e si era accorta che il suo cellulare era in casa. La moglie aveva iniziato a preoccuparsi e aveva lanciato l'allarme. Da allora di lui non si ebbero più sue notizie.

La sua auto era stata trovata qualche ora dopo la chiamata ai carabinieri della donna: si trovava a Dorio, vicino ad una sua baita di montagna. All’interno c'erano le chiavi ancora inserite e tutti gli attrezzi da lavoro. Ma nessuno lo aveva visto passare dalla baita e in zona. Negli anni le diverse segnalazioni arrivate ai militari avevano dato esito negativo, anche quella di una sensitiva. Da qui la moglie ha deciso di procedere con la pratica, che per concludere ci vorrà sei mesi, di una morte presunta. Intanto la donna ha dovuto costruirsi una vita e ha cresciuto le due figli che aveva avuto da Samuele. Intanto l'avvocato della famiglia spera in qualche segnalazione: la foto ora ritorna a circolare, magari qualcuno lo riconosce. La moglie però esclude che l'uomo si sia fatto una vita.