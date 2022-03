Esce di casa con punteruolo e acido e danneggia le auto parcheggiate: denunciato un uomo di 50 anni A sorprendere per primo l’uomo è stato un vicino di casa che ha visto tutto dal balcone.

A cura di Giorgia Venturini

Brutto risveglio per alcuni cittadini di Veduggio con Colzano, in provincia di Monza e Brianza: hanno trovato le loro auto graffiate e ricoperte da un acido. Autore del gesto è un uomo di 50 anni fermato e denunciato dai carabinieri per danneggiamento e procurato allarme.

A chiamare i carabinieri un vicino di casa

Stando alla ricostruzione dei fatti, il 50enne è uscito di casa dalla propria abitazione verso le 7 impugnando un punteruolo e una bottiglietta di plastica contenente acido. Una volta in strada si è messo a danneggiare le auto parcheggiate lungo la via. A sorprenderlo per primo è stato un vicino di casa che dal balcone ha urlato all'uomo di fermarsi: questo così è ritornato di corsa in casa. Una volta allertati i carabinieri della stazione di Besana in Brianza, provincia di Monza e Brianza, i militari hanno trovato una Lancia Y e una Fiat Panda numerosi graffi sulla carrozzeria e sul cofano. Inoltre era ben evidente che sulle auto era stato versato un liquido che stava generando una schiuma giallastra, tipiche della corrosione degli acidi.

Bottiglie di acido nascoste in cantina

Dopo pochi minuti è iniziata la caccia all'uomo: l'operaio 50enne è stato trovato all'interno di uno dei condomini della zona. Per un’ora e mezza i carabinieri hanno quindi suonato al campanello di casa dell’uomo senza però ricevere alcuna risposta anche se dall’esterno si sentiva l’abbaiare di un cane e altri rumori. Dopo minuti di insistenza, i carabinieri, preoccupati anche delle condizioni di salute dell'uomo, hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per forzare la porta d'ingresso. Poco prima che la porta fosse sfondata, il 50enne ha deciso di aprire. In un primo momento l'uomo ha negato ai militari di aver danneggiato le auto mostrando loro tutta la casa come se non avesse nulla da nascondere. I carabinieri però sono andati oltre e hanno chiesto di mostrare anche il garage e la cantina: qui sono stati trovati proprio contenitori di acido tra i quali una bottiglia in plastica da 1000 ml con etichetta "acido puro" che sembrava come se fosse stata appena aperta e svuotata. Inoltre il tappo blu era compatibile con una ghiera di sicurezza trovata incastrata vicino al tergicristalli di una delle due auto, tra il parabrezza anteriore e il cofano motore. Secondo i carabinieri con molta probabilità era stata inavvertitamente persa dall'uomo durante l’atto vandalico. Così per lui è scattata la denuncia.