Esce dal carcere, si ubriaca per festeggiare e aggredisce i carabinieri: arrestato

Per festeggiare l’uscita dal carcere, un 50enne si è ubriacato e, dopo aver perso il controllo, avrebbe aggredito i carabinieri. L’episodio è avvenuto sabato 18 ottobre al centro commerciale di Gavirate (Varese). Bloccato dagli agenti, è stato poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Immagine di repertorio

Dopo aver scontato sei anni nel carcere di Varese, un 50enne è uscito dal penitenziario e si è ubriacato per festeggiare. Completamente fuori controllo però, avrebbe aggredito i carabinieri al centro commerciale di Gavirate ed è stato nuovamente arrestato.

Attorno alle 20.30 di sabato sera, 18 ottobre, il muratore di 50 anni, irregolare sul territorio e in Italia dal 2002, aveva deciso di festeggiare la rimessa in libertà. Stando ai primi rilievi, il 50enne aveva già precedenti per furto e rapina ed era noto come assuntore abituale di alcol e cocaina. Lo stesso ha riferito durante l'udienza di convalida dell'arresto che la giornata di sabato è iniziata presto all'insegna degli eccessi.

Come riportato da Varese News, l'uomo ha raccontato: "Per festeggiare la mia libertà ho bevuto whisky, vino e birra e ho comprato mezzo grammo di cocaina alla stazione di Barasso-Comerio per 40 euro, i soldi che avevo messo da parte in carcere. Ho iniziato a bere dalla mattina, poi ho incontrato una persona con cui ho continuato a bere". E conclude: "Non ricordo altro: mi sono ritrovato ammanettato, con la faccia a terra".

La giornata sarebbe infatti continuata al bar al pianterreno del centro commerciale di Gavirate, dove l'uomo avrebbe perso la calma. Completamente fuori controllo, avrebbe poi costretto i carabinieri di Varese e della stazione di Gavirate a intervenire. Il 50enne avrebbe reagito con violenza all'intervento dei militari, che lo hanno bloccato e arrestato.

Il pubblico ministero ha chiesto la convalida dell'arresto e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria, in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice Luciano Luccarelli ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiana.