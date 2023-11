Esce da scuola ma non torna a casa: si cerca da due giorni la 17enne Elisa Casolo Ginelli Elisa Casolo Ginelli non ha fatto rientro a casa lo scorso 14 novembre. La 17enne avrebbe dovuto tornare a Somma Lombardo dopo le lezioni alla Fondazione Daimon di Saronno, ma nessuno l’ha più vista.

A cura di Enrico Spaccini

Da martedì 14 novembre non si hanno più notizie di Elisa Casolo Ginelli. La ragazza di 17 anni è sparita intorno alle 14 quando, una volta uscita da scuola, non ha fatto ritorno a casa a Somma Lombardo (in provincia di Varese). La sua famiglia ha quindi lanciato un appello, diffuso soprattutto via social, con alcune foto di Elisa che potrebbero aiutare alla sua identificazione e un numero di cellulare da chiamare per chiunque avesse sue notizie.

Elisa frequenta la Fondazione Daimon di Saronno, una scuola di grafica. Terminate le lezioni di martedì, la 17enne avrebbe dovuto rincasare come ogni giorno. Tuttavia, questa volta non lo avrebbe fatto. Non è da escludersi l'ipotesi di un suo allontanamento volontario e si pensa possa essersi diretta alla stazione ferroviaria di Saronno a piedi dove potrebbe aver preso un treno.

Dalle foto diffuse dalla famiglia, si vede Elisa che ora porta i capelli colorati di verde di lunghezza media e che ha alcuni dreadlocks, le treccine in stile rasta, neri. Il giorno della scomparsa indossava pantaloni jeans scuri, un giubbotto blu, scarpe bianche con la suola alta di Hello Kitty. La famiglia, anche attraverso i compagni di scuola di Elisa, sta cercando di diffondere il più possibile le sue foto e il numero di cellulare da chiamare qualora si avessero notizie della 17enne.