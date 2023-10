Esce con un amico per un’escursione sul Pizzo Badile, ma scivola e cade per 100 metri: morto 66enne Un 66enne è morto dopo essere precipitato per 100 metri dal Pizzo Badile (Brescia). L’escursionista sarebbe scivolato lungo il sentiero durante la discesa.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 66enne è deceduto dopo essere precipitato per cento metri dalla cima di Pizzo Badile, a oltre duemila metri di quota, nel territorio comunale di Ceto in Valcamonica (Brescia). L'escursionista si trovava insieme a un amico quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato. A chiamare i soccorsi è stato il compagno di escursione nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 ottobre, il quale, all'arrivo dei tecnici del Soccorso alpino, era ancora sotto shock.

L'incidente durante un'escursione al Pizzo Badile

Il 66enne di Brescia era uscito per un'escursione insieme al suo amico 67enne, anche lui bresciano. Erano arrivati a Pizzo Badile, quando hanno iniziato la discesa. Arrivati a circa duemila metri di quota, il 66enne sarebbe scivolato precipitando per cento metri.

Come riportato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, l'allarme è scattato poco dopo le 15. A chiamare i soccorsi è stato il 67enne, che dopo l'incidente è riuscito a raggiungere il bivacco Fasa.

I soccorsi ostacolati dal maltempo

In pochi minuti sono decollati gli elicotteri da Sondrio e Brescia, ma il maltempo li ha bloccati. Per due volte hanno provato a superare la nebbia, senza riuscirci. Così sono partite da terra le squadre del Soccorso alpino della stazione di Breno e della media valle, insieme ai tecnici del Soccorso alpino della guardia di finanza di Edolo.

In tutto sono state mobilitate una ventina di persone che, camminando per due ore, sono riuscite a raggiungere il 66enne ormai privo di vita. Dopodiché hanno recuperato l'amico della vittima, ancora sotto shock, con cui sono tornati a valle a piedi.