Chi era Diego Sangalli, il ragazzo di 17 anni morto durante un’escursione al Pizzo Porola Diego Sangalli, il ragazzo di 17 anni morto durante un’escursione al Pizzo Porola, viveva a Ghisalba (Bergamo): era un tifoso dell’Inter e suonava nella banda del paese.

A cura di Giorgia Venturini

Si chiamava Diego Sangalli, il ragazzo di 17 anni morto nella giornata di ieri primo ottobre durante un'escursione al Pizzo Porola, partendo da Valbondione, in provincia di Bergamo. A dare l'allarme sono stati i suoi famigliari che non lo hanno più visto tornare a casa. Subito così sono scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i Saf della centrale di Bergamo con il Soccorso alpino e i carabinieri. Il corpo è stato trovato in serata. Ora non resta che capire cosa sia successo: il 17enne sembrerebbe essere stato solo, nessuno sa la causa della morte.

Il corpo trovato dopo ore di ricerche

Come precisa il soccorso alpino, "l’elicottero dei vigili del fuoco ha effettuato dei sorvoli, in base alle coordinate ricavate dal sistema a bordo. Poi ha imbarcato due tecnici del Cnsas e li ha portati in quota. Verso sera, il ragazzo è stato individuato in un canale impervio, poco al di sotto della cima del Pizzo Porola". Il medico giusto sul posto non ha potuto far altro che accertare il decesso.

Chi era Diego Sangalli

Ora in molti piango Diego Sangalli. Il 17enne frequentava liceo Secco Suardo di Bergamo. Amava la montagna e spesso si avventurava anche da solo sui monti vicino a casa. Quasi come ogni domenica faceva lunghe passeggiate, poi tornava a casa per pranzo. Amava la musica ed era un grande tifoso dell'Inter. Il giovane viveva con la famiglia a Ghisalba, ora il paese è sotto choc. Qui il 17enne suonava la tuba nella banda del paese ed era conosciuto anche in oratorio.