Esce di casa per un’escursione sul pizzo Porola ma non torna: si cerca una 17enne In Valbondione, in provincia di Bergamo, si cerca una ragazza di 17 anni: era uscita di casa per un’escursione ma non è più tornata. La famiglia lancia l’allarme.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di apprensione per una ragazza di 17 anni. La giovane era uscita di casa oggi primo ottobre per un'escursione al pizzo Porola, sopra Valbondione, in provincia di Bergamo, ma non ha fatto ancora ritorno. La famiglia ha lanciato l'allarme e sono subito scattate le ricerche della giovane: in zona ci sono i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i Saf della centrale di Bergamo con il Soccorso alpino e i carabinieri. Si sono alzati anche gli elicotteri per controllare la zona dall'alto.