Errore durante l’esperimento di scienze in una scuola: cinque studenti intossicati Cinque studenti dell’Istituto Einstein di Vimercate, comune in provincia di Monza, sono rimasti lievemente intossicati durante un’esercitazione in classe di Chimica. Avrebbero maneggiato per errore una sostanza potenzialmente pericolosa.

A cura di Ilaria Quattrone

Paura in una scuola lombarda. Cinque studenti dell'Istituto Einstein di Vimercate, comune in provincia di Monza, sono rimasti lievemente intossicati durante un'esercitazione in classe di Chimica. L'episodio si è verificato nella giornata di oggi, lunedì 20 febbraio 2023. Nel laboratorio si sono infatti diffusi vapori di una sostanza potenzialmente nociva.

I cinque ragazzi, così come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, hanno avuto solo qualche lieve malore e giramenti di testa. Non hanno riportato, fortunatamente, gravi conseguenze sulla salute. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118: gli operatori sanitari hanno fornito tutte le cure necessarie sul posto, ma per nessuno degli adolescenti è stato necessario – fortunatamente – il trasferimento in ospedale.

Gli studenti hanno maneggiato sostanze potenzialmente pericolose

Sulla base delle informazioni pervenute fino a questo momento, sembrerebbe che gli studenti che si trovavano nel Centro omnicomprensivo di via Adda, durante la lezione di Chimica, abbiano maneggiato per errore una sostanza potenzialmente pericolosa. L'avrebbero infatti confusa con un'altra e, proprio in quel momento, avrebbero iniziato a inalare le sostanze e questo avrebbe provocato malesseri e sintomi simili all'intossicazione.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Vimercate. I militari e i pompieri hanno lavorato e messo in sicurezza l'intera area. Non sembrerebbero esserci informazioni circa a una evacuazione dell'intero istituto.