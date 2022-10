Entrano in un rifugio per conigli abbandonati e li massacrano a calci: morti per le numerose fratture “Abbiamo trovato i nostri conigli morti a causa delle moltissime fratture. Qualcuno li ha brutalmente uccisi a calci”, racconta l’associazione Green House che accoglie animali abbandonati.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Erano conigli che erano stati abbandonati dalle varie famiglie che, dopo averli presi, si erano forse stufate di prendersene cura. Un'associazione di volontari della Brianza, la Green House, li ha accolti e li accudiva quotidianamente con amore e dedizione. Giovedì 13 ottobre, quando Alice, una dei tanti giovani che mette il proprio tempo libero a disposizione di questi teneri animaletti si è recato presso la sede dell'associazione, li ha trovati tutti morti con le ossicini distrutte dai violenti calci.

Conigli uccisi a calci

A raccontare l'accaduto è la stessa associazione Green House sulla propria pagina Facebook. "Abbiamo trovato – raccontano – i nostri conigli in queste condizioni. Qualcuno li ha brutalmente uccisi probabilmente a calci. Le gabbie erano tutte distrutte e i nostri piccolini morti a causa delle moltissime fratture".

"Potete immaginare come sono stati uccisi? Con che violenza?", continuano l'associazione che aggiunge: "Questi conigli erano con noi non so nemmeno definire da quanto tempo. Avevano tutti più di dieci anni, davvero longevi, erano conigli abbandonati, ma con nessuna intenzione di abbandonare noi…"

"Erano animali innocui che non facevano del male a nessuno, non facevano nemmeno rumore, visto che a tutti ormai piace tanto lamentarsi… non avete idea di quanta fatica e quanto impegno ci abbiamo messo per trovare loro una situazione idonea dopo la chiusura, quante volte ci siamo chiesti "e se non tollerano il cambiamento?" Invece loro erano felicissimi, avevano molto più spazio, più attenzioni".

L'associazione Green House aveva infatti la propria sede a Usmate Velate, i provincia di Monza e Brianza, poi è stata costretta a lasciare quello spazio e individuarne nuovo dove prendersi cura degli animali abbandonati. E anche su questo i volontari esprimono molta rabbia: "Non abbiamo mai reso pubblica la posizione dei nostri animali dopo la chiusura del rifugio per tutelarli il più possibile, ma questo non è bastato".

La rabbia dei volontari

"Non posso elencarvi le parole di rabbia di ogni volontario, non posso descrivervi la voce tremolante di Alice che mi chiama per avvisarmi, non potete comprendere cosa prova un volontario davanti a questo scempio", dice Teresa, una referente della Green House.

"Qualcuno ha deciso di portarceli via (i conigli, ndr) così, senza motivo, qualcuno ha deciso di prendersi il diritto di mettere fine alla loro vita così, probabilmente per divertimento. Io non so veramente come una persona possa fare tanto, adulto o ragazzino che sia, forse perché troppo spesso ci si arroga il diritto di limitare e aggredire la libertà altrui, forse per dimostrare chissà che cosa e a chissà chi. Come se ci volesse chissà quale forza bruta per uccidere a calci un animaletto indifeso di un paio di chili: chissà come ti sarai sentito invincibile, povero essere insulso!! Noi siamo davvero distrutti…", aggiunge Teresa l'associazione di volontari.

"Vi prego di condannare sempre gli atti violenti, di denunciare sempre, non scherzate sulla violenza! Chissà quante persone la definiranno una " bravata"… Le stesse bravate che poi si concretizzano anche tra uomini. Continueremo a lottare per un mondo migliore", conclude l'associazione a cui dovrebbe andare il ringraziamento e ora anche la solidarietà di tutti.