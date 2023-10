Entra nella galleria chiusa per lavori e investe un operaio: aveva ignorato le transenne Un operaio di 48 anni è stato travolto da un’auto mentre lavorava sulla statale 36 nel Lecchese. Il conducente della vettura ha ignorato la chiusura della strada e si è schiantato contro un furgone all’interno di una galleria.

A cura di Fabio Pellaco

I Vigili del Fuoco sul luogo dell’incidente

Un giovane di 23 anni ha ignorato le transenne che segnalavano la chiusura della statale per la presenza di un cantiere e ha travolto con la sua auto un furgone degli operai al lavoro. È successo nella notte del 30 ottobre a Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Un operaio di 48 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso.

Ha superato il blocco per non allungare il tragitto verso casa

Il fatto è avvenuto intorno alle 2 della notte tra domenica e lunedì all'interno. La strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga era chiusa, come ogni fine settimana fino all'1 dicembre, all'altezza della galleria Luzzeno per permettere l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 23enne valtellinese si trovava alla guida di una Fiat Punto quando si è trovato davanti lo sbarramento dovuto ai lavori. Per evitare di allungare il percorso verso casa, ha proseguito ad alta velocità sulla statale superando il blocco stradale.

Giunto all'interno della galleria non ha fatto in tempo ad accorgersi del furgone parcheggiato di traverso in mezzo alla carreggiata andando a schiantarsi contro il mezzo messo a protezione dei lavoratori. Nel violento impatto, il camion ha colpito un operaio di 48 anni, che si trovava nelle vicinanze, sbalzandolo a terra.

Il conducente e l'operaio sono stati ricoverati in ospedale

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Lecco, un'automedica del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area. Il conducente e l'operaio sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Il giovane alla guida dell'auto ha avuto le conseguenze peggiori, ma entrambi non sono in pericolo di vita.

Sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale che si sta occupando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare se il conducente dell'auto si fosse messo alla guida in stato d'ebrezza.