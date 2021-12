Entra in una farmacia, minaccia il titolare con un coltello e scappa con i soldi: ricercato Un uomo è entrato con il volto coperto e un coltello in una farmacia: ha minacciato il titolare e poi è fuggito con i soldi. Le forze dell’ordine sono sulle sue tracce.

A cura di Ilaria Quattrone

Rapina in una farmacia di Milano: un uomo è entrato con un passamontagna e un coltello e minaccia il titolare. È successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 dicembre. Il responsabile è poi fuggito con il bottino. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso. Gli agenti adesso sono sulle sue tracce. Fortunatamente il farmacista non ha riportato ferite.

La rapina in una farmacia di viale Abruzzi

Il fatto è accaduto in una farmacia di viale Abruzzi. Stando a quanto riportato dal giornale MilanoToday, il colpo si è verificato intorno alle 13 in un negozio Lyods. Stando alla testimonianza del titolare, un uomo è entrato con un passamontagna sul volto e un coltello. Dopo averlo costretto ad aprire la cassa, è fuggito con circa trecento euro. A chiamare le forze dell'ordine è stato lo stesso titolare. Il farmacista, fortunatamente, non è stato ferito. Gli investigatori ora stanno cercando di risalire alla sua identità.

Un mese fa arrestato un uomo dopo aver rapinato tre farmacie

Solo un mese fa, un altro uomo è stato fermato dopo avere rapinato tre farmacie in due ore. I colpi sono avvenuti sempre a Milano e a finire in manette è un 49enne. Le rapine sono avvenute in via Premuda, in corso di Porta Vittoria e corso Colombo. L'uomo entrava nel negozio con il volto coperto da una mascherina e minacciava i dipendenti che poi gli davano quanto c'era in cassa. È stato poi fermato nel piazzale della stazione di Porta Genova all'angolo con via Vigevano. Dopo averlo perquisito, hanno trovato i proventi della rapina. È stato così arrestato e portato in carcere.