Ruba un’auto, si scontra con una volante della polizia e poi scappa: è ricercato Ha rubato un’auto e ha dato vita a un inseguimento che è terminato con uno scontro frontale con la stessa volante della polizia: il ladro però è riuscito a scappare e adesso gli investigatori sono sulle sue tracce.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Sembra quasi una scena di un film: un uomo ruba un'auto, viene inseguito da una volante della polizia, si scontra con questa e poi riesce a scappare. Invece questo è quanto accaduto realmente nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 gennaio, a Pavia. Il ladro ha fatto perdere le sue tracce e adesso gli investigatori sono sulle sue tracce. Nell'incidente sono rimasti feriti i due poliziotti, ma non sembrerebbero essere in gravi condizioni.

L'uomo è riuscito a scappare

Stando a quanto riportato dal quotidiano "La Provincia Pavese", gli agenti stavano inseguendo una Opel che era stata appena rubata sul viale Lodi. Arrivate sulla strada Bronese, in direzione del ponte della Becca, le due auto si sono scontrate frontalmente. L'incidente è avvenuto, secondo quanto riporta il quotidiano, all'altezza del bivio per Valle intorno alle 15.25. Dopo lo schianto, l'uomo è sceso dalla macchina ed è scappato nei campi.

Rubano un'auto, fanno un incidente e scappano: arrestati due ragazzi

L'episodio ricorda quanto avvenuto alcuni mesi fa a Cantù, comune in provincia di Como: il 25 ottobre scorso, due ragazzi hanno rubato un'auto. La coppia, nel tentativo di sfuggire a un posto di blocco delle forze dell'ordine, è scappata con il mezzo e si è scontrata con un'altra auto. I due sono poi fuggiti. Subito dopo, si sarebbero recati alla stazione di Seveso dove avrebbero derubato due passeggeri: un gesto che gli è costato l'arresto. Alcuni giorni fa, la polizia è riuscita a risalire all'identità dei due giovani ladri di auto e scoprire che erano gli stessi autori del furto alla stazione. L'ordinanza per aver rubato l'auto, gli è stata quindi notificata in carcere.