Entra in una cantina per rubare ma viene sorpreso dal proprietario che gli tira un pugno in faccia: arrestato

La scorsa notte a Stradella, in provincia di Pavia, un uomo ha sorpreso un ladro armato di coltello mentre cercava di rubare nella cantina di casa sua e lo ha preso a pugni facendolo finire in ospedale. Dopo essere stato soccorso e aver ricevuto le cure del caso, il ladro, un uomo di 33 anni, è stato portato in carcere dai Carabinieri con l'accusa di tentata rapina impropria e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.

Tutto è successo nella serata di ieri, giovedì 18 settembre. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto pare che il ladro si sia intrufolato nelle cantine armato di un coltello e che sia stato sorpreso dal proprietario proprio mentre rovistava tra i suoi oggetti. Il ladro si è rivoltato contro di lui puntandogli un coltello addosso e l'uomo ha reagito sferrandogli un pugno in pieno volto. Il proprietario di casa ha quindi chiamato i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Stradella, che sono intervenuti e hanno sequestrato al ladro il coltello.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I sanitari del 118 hanno prestato una prima assistenza medica al 33enne, che dopo le cure del caso è stato portato in carcere dai carabinieri. L'uomo infatti è stato arrestato per i reati di tentata rapina impropria e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.