Entra in un edificio abbandonato ad Halloween, ma crolla una tettoia e precipita da 5 metri: grave un 15enne

Un 15enne è stato soccorso la sera di Halloween a Besana Brianza (Monza) per una caduta da 5 metri. Il ragazzino era entrato in edificio abbandonato e una tettoia avrebbe ceduto sotto il suo peso.

L’intervento dei vigili del fuoco a Besana Brianza la notte del 31 ottobre

Un 15enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo la sera di Halloween, venerdì 31 ottobre, a seguito di una caduta di circa cinque metri. Stando a quanto ricostruito, il ragazzino era entrato in un edificio abbandonato a Besana Brianza (in provincia di Monza e della Brianza), forse in compagnia di alcuni coetanei, quando all'improvviso la tettoia sulla quale si trovava ha ceduto sotto il suo peso. Il 15enne avrebbe riportato diverse contusioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato intorno alle 19 del 31 ottobre in uno stabile in disuso in via Giacomo Puccini a Besana Brianza. Si tratta di una struttura da tempo abbandonata e che, per questo, potrebbe presentare criticità tali da renderlo pericoloso. Il 15enne, però, sarebbe entrato lo stesso, in circostanze che sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. All'improvviso, mentre si trovava sopra una tettoia, questa avrebbe ceduto facendolo precipitare per circa cinque metri.

Sul posto sono intervenute le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza, con due autopompe serbatoio provenienti dai distaccamenti di Seregno e Carate Brianza. Con loro anche il personale personale sanitario dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che, dopo averlo medicato sul posto, lo ha trasportato in ospedale in codice giallo. Nonostante la caduta da quell'altezza, il 15enne pare abbia riportato solo qualche contusione ed è sempre rimasto cosciente. Le forze dell'ordine sono al lavoro per capire i motivi che avrebbero spinto il ragazzino a mettersi in pericolo entrando nell'edificio abbandonato e per verificare se con lui fossero presenti altre persone.