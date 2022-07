Enrico Bonzio annega nel laghetto mentre lavora: era già pronta la sua festa di compleanno È morto ieri a Poncarale, nel Bresciano, l’ex ct della Nazionale Italiana di pesca Enrico Bonzio. È annegato in un laghetto artificiale dopo aver accusato un malore.

L'ex ct della Nazionale Italiana di pesca Enrico Bonzio è morto nel pomeriggio di ieri, martedì 19 luglio, annegato nel laghetto di Poncarale, in provincia di Brescia. Il campione del mondo pare stesse lavorando nei pressi dello specchio d'acqua artificiale quando, a causa di un malore, vi è finito dentro, rimanendone intrappolato. Inevitabile l'annegamento. Ad accorgersi dell'incidente è stato per primo il proprietario del laghetto stesso che ha dato immediatamente l'allarme.

Morto annegato Enrico Bonzio, ex ct Nazionale Italiana di pesca

Sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato le squadre del personale sanitario a bordo di un'automedica e di un'ambulanza. I paramedici, con l'ausilio dei vigili del fuoco, hanno portato a riva il corpo di Bonzio avviando le manovre di rianimazione. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare. L'ex ct della Nazionale Italiana di pesca è stato dichiarato morto poco dopo. A Poncarale sono arrivati anche i carabinieri di Verolanuova che hanno avviato le indagini. Non ci sarebbero dubbi sulla causa del decesso: a stroncare Enrico Bonzio sarebbe stato un malore. L'ex sportivo era prossimo ai festeggiamenti per i suoi 79 anni che avrebbe compiuto domani, giovedì 21 luglio. La festa era già pronta, organizzata per tempo dai famigliari che ora lo piangono. Bonzio lascia la moglie e due figlie. La sua salma resta momentaneamente a disposizione dell'autorità giudiziaria che nel giro di poco tempo dovrebbe dare il nulla osta per lo svolgimento dei funerali che, presumibilmente, si celebreranno entro il prossimo weekend.