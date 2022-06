Precipita da un muro di tre metri mentre fa dei lavori, soccorso in elicottero: è grave Un uomo di 50 anni, in provincia di Varese, si trovava su un muretto dove stava eseguendo dei lavoretti quando a un certo punto ha perso l’equilibrio ed è caduto facendo un volo di tre metri.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio – Soccorso Alpino Lombardia

È grave l'uomo che è precipitato per circa tre metri mentre lavorava a Curiglia con Monteviasco, comune di appena 155 abitanti in provincia di Varese. L'uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale con un elicottero. Sul posto anche i vigili del fuoco che, insieme al soccorso alpino, hanno coordinato tutta l'operazione per consentire il recupero nelle migliori condizioni possibili.

L'uomo ha perso l'equilibrio

L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 26 giugno. L'uomo stava svolgendo alcuni lavori quando – stando a una prima ricostruzione – avrebbe perso l'equilibrio ed è caduto da un muro. Avrebbe fatto un volo di circa tre metri. Sul posto sono quindi arrivati i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

Trasferito in ospedale con un elicottero

Dalle prime cure sul posto, è emerso che l'uomo – un 50enne – avrebbe riportato un trauma alla schiena. Da Como è stato quindi fatto partire un elicottero: dopo averlo caricato su, è stato trasferito in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Per il momento non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Due incidenti sul lavoro a Como e Milano

Solo ieri si sono verificati altri due terribili incidenti. Un operaio a Lurago D'Erba, comune in provincia di Como, è rimasto incastrato in un macchinario. Il 46enne è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 che lo hanno immediatamente trasferito all'ospedale di Varese: l'uomo è ancora in gravissime condizioni. Sempre ieri, a Milano, un operaio è stato trovato in arresto cardiaco dopo che è stato travolto dal cestello di una gru.