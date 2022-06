Due giovani escono a giocare nel bosco, uno di loro precipita per venti metri in un canale Un ragazzo è stato soccorso dopo essere precipitato per venti metri in un canalone mentre stava giocando con un amico nel bosco. Il giovane è stato soccorso in elicottero.

A cura di Giorgia Venturini

Due ragazzi stavano giocando in un bosco della località Perdonasco, nel comune di Dorio, quando uno dei due è precipitato in un canale per almeno venti metri. È successo nel pomeriggio di martedì 14 giugno: verso le 13.20 sono stati allertati i membri della stazione di Valsassina-Valvarrone. La squadra della XIX delegazione lariana hanno raggiunto il ragazzo caduto e l'ha subito soccorso: fortunatamente le sue condizioni non erano gravi. Il recupero è stato abbastanza impegnativo: solo dopo aver messo in sicurezza in uno spazio piano il giovane è potuto intervenire l'elicottero. Così il trasporto in ospedale al Villa Guarda di Como. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Precipita e muore l'alpinista Claudio Ghezzi

Solo domenica scorsa sulle montagne del Lecchese è morto il famoso alpinista della zona Claudio Ghezzi, 69 anni, è morto dopo essere precipitato mentre si trovava non lontano dal rifugio Brioschi, sul Grignone. Dalla ricostruzione dei fatti, il 69enne era già arrivato in cima ma era poi di nuovo sceso perché un'amica aveva chiesto il suo aiuto per affrontare la ferrata al Sasso dei Carbonari. Ad un certo punto però sarebbe scivolato. È morto sulla montagna che conosceva meglio di tutti: l'aveva scalata 5.600 volte. "Scendo ad aiutare un’amica. È con i figli piccoli e la salita è impegnativa. Ci vediamo dopo". Queste le ultime parole prima di lasciare il rifugio Brioschi. Ghezzi era uno scalatore esperto che aveva girato le cime che toccano il cielo tra Bolivia, Nepal, Pakistan, Cina, Tibet, Perù, Cile.