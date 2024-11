Enore Saccò ucciso e bruciato in casa nel Pavese, la Procura chiede il processo per 4 persone

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Lo scorso febbraio il corpo di Enore Saccò venne ritrovato dai vigili del fuoco nella sua abitazione in via Gramsci a Bressana Bottarone (in provincia di Pavia) andata a fuoco alcuni giorni prima. Stando a quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla magistrata Giuliana Rizza, il 75enne era stato ucciso con un colpo di pistola e la sua casa data alle fiamme per mascherare l'omicidio. Ora la Procura di Pavia ha chiesto il processo per quattro persone: Omar Cosi, per omicidio volontario e occultamento di cadavere, Davide Del Bò e Souhail Nakbi per incendio doloso e distruzione di cadavere e Antonio Berdicchia per favoreggiamento. L'udienza preliminare davanti al giudice è stata fissata per il 10 dicembre.

L'omicidio di Enore Saccò

Il 35enne Cosi gestiva un bar in città e pagava l'affitto dei locali a Saccò. Durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto, il giovane aveva detto di avere un conto da saldare con il 75enne pari a circa 12mila euro. Lo scorso febbraio, Saccò si sarebbe presentato nel locale chiedendo il denaro e minacciando lo sfratto.

La sera del 12 febbraio, Cosi sarebbe andato in casa di Saccò per chiarire la questione. Tra i due sarebbe partita una lite. Il 35enne ha detto di aver colpito l'anziano con un pugno, ma stando a quanto ricostruito dalle indagini gli avrebbe sparato un colpo di pistola uccidendolo.

Di cosa sono accusati i 4

Dopodiché, con l'aiuto del 40enne Del Bò e del 25enne Nakbi avrebbe dato fuoco all'abitazione di Saccò con il corpo del 75enne all'interno. Il primo avrebbe, poi, guidato il furgone della vittima fino all'argine del fiume Coppa, dove è stato ritrovato, forse per inscenare un suicidio, mentre il secondo avrebbe comprato la benzina per appiccare l'incendio.

Il 29enne Berdicchia, invece, dovrà rispondere di favoreggiamento in quanto, secondo l'accusa, avrebbe nascosto nella sua auto i vestiti che Cosi indossava al momento dell’omicidio e dato fuoco ai documenti della vittima.