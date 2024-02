Il corpo carbonizzato in casa e il sangue sul furgone: il giallo del pensionato scomparso Enore Saccò La Procura di Pavia indaga per omicidio. La scoperta del corpo nella villetta di Bressana Bottarone (Pavia) data alle fiamme e il furgone dell’uomo con tracce di sangue a bordo: l’uomo viveva da solo e conduceva una vita apparentemente tranquilla, senza brutte frequentazioni o problemi economici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

I parenti non riuscivano a rintracciarlo da alcuni giorni, tanto che una delle due figlie, che tentava di mettersi in contatto con lui da giorni e ogni volta sentiva il telefono spento, aveva presentato denuncia di scomparsa. Sembrava a tutti gli effetti una sparizione quella di Enore Saccò, 75 anni, pensionato di Bressana Bottarone (Pavia), finché sotto le macerie della sua villetta andata a fuoco lo scorso 14 febbraio è stato trovato il cadavere carbonizzato di un uomo: era nascosto sotto mobili, cianfrusaglie e oggetti di porcellana ammassati nel garage.

Ma non solo. Il furgone del 75enne di Bressana Bottarone, che in passato era stato linotipista che ultimamente si dilettava a raccogliere vecchi oggetti da rivendere nei mercatini dell’usato, è stato trovato poco prima dell'incendio (di chiara origine dolosa) a un chilometro di distanza dalla sua abitazione, in località Argine, una zona che il pensionato non frequentava abitualmente. A bordo sono state rinvenute tracce di sangue.

La Procura, ora, indaga per omicidio. Sarà l’esame del Dna, che stabilirà di chi fosse il sangue sul furgone e l'identità del corpo trovato carbonizzato all'interno della villetta, a dare la svolta decisiva alle indagini coordinate dai carabinieri del reparto scientifico del comando provinciale di Pavia: l'ipotesi, al momento, è che qualcuno possa aver aggredito il 75enne altrove e in seguito trasportato il corpo in casa, subito data alle fiamme dal killer per tentare di coprire le tracce.

Ma chi potrebbe aver ucciso il pensionato che, apparentemente, conduceva da sempre un'esistenza tranquilla? Enore Saccò, vedovo, viveva da solo, con le due figlie lontane. Non aveva precedenti penali o difficoltà economiche e, da quel che risulta, non frequentava certo brutti giri. "Venerdì scorso si è ritrovato con due gomme dell’auto tagliate. Non bucate, proprio tagliate di netto", la rivelazione di alcuni concittadini. Forse un avvertimento?