Elisa Conzadori travolta da un treno a 34 anni, la famiglia vuole riaprire il caso

La famiglia di Elisa Conzadori ha consegnato al gip di Lodi i documenti in cui chiedono di riaprire il caso sulla morte della 34enne. Il 15 agosto 2020 venne travolta da un treno, ma per i consulenti della Procura era stata lei a tentare una manovra azzardata. Per la famiglia della ragazza, invece, ci sarebbero testimoni pronti ad affermare il contrario.