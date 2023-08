Tragedia sui binari della linea Lissone-Desio in Brianza: 50enne muore travolto da un treno Un uomo di 50 anni è morto travolto da un treno sulla linea ferroviaria Lissone-Desio in Brianza.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo è morto travolto da un treno lungo la linea ferroviaria Lissone-Desio nel territorio della Brianza. I drammatici fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, sabato 12 agosto. La vittima sarebbe un cinquantenne di cui al momento non è stata resa nota l'identità. Gli agenti della polzia ferroviaria stanno cercando di risalire alle sue generalità, in quanto non aveva con sé i documenti e ciò rende il loro lavoro più difficile. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto erano circa le ore 10 e il treno stava transitando lungo la tratta in direzione Desio. Improvvisamente l'uomo sarebbe sbucato sui binari da una zona boschiva e il macchinista vedendoselo comparire davanti all'ultimo non è riuscito a fermare in tempo il convoglio per evitarlo.

L'impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo all'uomo, il decesso è probabilmente sopraggiunto sul colpo. Subito è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 ed è stata attivata la macchina dei soccorsi. Per l'uomo però, giunto sul posto il personale sanitario in ambulanza, non c'è stato purtroppo nulla da fare. I paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Presente sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia ferroviaria, per i rilievi di rito, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e ascoltato alcune persone. Terminate le verifiche di rito, la salma è stata rimossa e trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Inevitabili i disagi alla circolazione ferroviaria, ripristinata in tarda mattinata, con forti ritardi e cancellazioni.