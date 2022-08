Elicottero precipita in Valtellina, morto il pilota: a bordo padre e figlio 17enne Il ragazzo di 17 anni è stato estratto vivo e cosciente dalle lamiere. Niente da fare per il padre 60enne, che pilotava il velivolo caduto sulle montagne di Albosaggia (Sondrio). Il mezzo sarebbe andato in avaria, finendo contro i cavi dell’alta tensione.

Un elicottero è precipitato poco fa sulle montagne di Albosaggia, in provincia di Sondrio. A bordo due persone, padre e figlio di 17 anni. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere il ragazzo, cosciente: è stato trasportato in eliosoccorso all'ospedale di Bergamo, ma non versa in gravi condizioni.

Il padre 60enne invece, che pilotava il velivolo (un Robinson 22 biposto), è morto pochi minuti dopo lo schianto nonostante i disperati tentativi di rianimazione del personale sanitario. L'uomo ai comandi, a quanto pare, stava dando istruzioni di pilotaggio al giovane.

Secondo le prime ricostruzioni, l‘elicottero sarebbe andato in avaria e avrebbe toccato i fili dell'alta tensione di alcuni tralicci, per poi precipitare roteando su un prato delle Alpi Orobie valtellinesi. Sfiorate alcune case dei dintorni, in località Torchione.

