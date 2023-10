Elezioni suppletive in Senato 2023, i risultati e lo spoglio in tempo reale Alle 15 di oggi, lunedì 23 ottobre, si sono chiusi i seggi a Monza e in Brianza per le elezioni suppletive 2023. Gli elettori sono stati chiamati a scegliere il candidato che prenderà il posto lasciato vacante da Silvio Berlusconi dopo la sua morte.

A cura di Enrico Spaccini

Adriano Galliani e Marco Cappato (foto da LaPresse)

Si sono chiusi alle 15 di oggi, lunedì 23 ottobre, i seggi a Monza e in Brianza per le elezioni suppletive 2023 per il seggio in Senato rimasto vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi. Per due degli otto candidati, in particolare, si prospetta un testa a testa all'ultimo voto. Uno è Adriano Galliani, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, pronto a raccogliere l'eredità dell'ex premier, l'altro è Marco Cappato, con la sua lista Con Cappato sostenuta dal centrosinistra, intenzionato a segnare una svolta. Per quanto riguarda l'affluenza, alle 23 di ieri sera era ferma al 14,71 per cento.

Elezioni suppletive 2023, affluenza e spoglio per i risultati

La prima giornata di votazione, domenica 22 ottobre, si è chiusa con un sostanziale flop dell'affluenza. Alle 23, infatti, solo il 14,71 per cento degli aventi diritto si è presentato alle urne, con un picco al 21,29 per cento nel capoluogo Monza.

Quando il 25 settembre dello scorso anno Berlusconi vinse con il 50,27 per cento, l'affluenza finale aveva superato il 70 per cento.

Chi sono i candidati alle elezioni suppletive nel collegio di Monza e Brianza

In prima fila a contendersi il seggio in Senato ci sono Adriano Galliani e Marco Cappato. Il primo, amministratore delegato del Monza Calcio e fedelissimo di Berlusconi, gode del supporto di tutto il centrodestra e può sfruttare l'esperienza di senatore nella scorsa legislatura. Il secondo, invece, è Marco Cappato. Si presenta con la sua Con Cappato ma è riuscito a mettere d'accordo il centrosinistra che non appare con nessuno simbolo tradizionale.

In seconda fila, pronti a dimostrarsi outsider, ci sono gli altri cinque. Cateno De Luca, che si definisce "leghista più dei leghisti", si presenta con la lista Sud con Nord. Lui, come Galliani e Cappato, non ha potuto nemmeno votare per sé stesso visto che risiedono in altri comuni. Ci sono poi Giovanna Capelli, candidata per Unione popolare, Andre Benna per Democrazia e sussidiarietà, Lillo Massimiliano Musso per Forza del popolo, Domenico Di Modugno per il Partito comunista italiano e Daniele Giovanardi per Democrazia sovrana popolare.