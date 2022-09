Elezioni politiche 2022, tutti i leader di partito residenti a Milano: chi sono e dove votano Il primo a recarsi alle urne milanesi è stato il leader della Lega Matteo Salvini, che ha votato al seggio di via Pietro Martinetti. Attesi in giornata anche Silvio Berlusconi, Benedetto Della Vedova, Maurizio Lupi.

Il leader della Lega Matteo Salvini vota nel proprio seggio a Milano (Facebook)

Sono 948.175, i milanesi con diritto di voto, distribuiti su 1.248 seggi ordinari per 197 edifici. Tra loro, anche i big di partito che hanno guidato la campagna elettorale delle elezioni politiche 2022, e che si sono candidati a guidare anche il prossimo governo.

Matteo Salvini il primo a recarsi alle urne

Il primo alle urne è stato Matteo Salvini, leader della Lega, che ha votato verso le 9 alla scuola media di via Pietro Martinetti (Bande Nere).

Vestiti pesanti e tessera elettorale in bella vista, durante il tragitto da casa al seggio si è immortalato in un video social dedicato agli elettori: "Cielo plumbeo su Milano. Io intanto faccio una passeggiata a piedi". E ha ricordato: "Serve un documento per votare. Quello che da domani dovrà servire anche per entrare in Italia. Non si potrà più entrare con barchini e barconi a prescindere".

Per pronosticare infine, infrangendo il silenzio elettorale: "Conto che la Lega sia una forza parlamentare sul podio: prima, seconda o terza al massimo".

Dove votano i capi di partito residenti a Milano

Tra gli altri residenti a Milano sono attesi in giornata anche Silvio Berlusconi, che vota in via Scrosati (non lontano dal seggio del partner di coalizione leghista), Benedetto Della Vedova di Più Europa che vota in piazzale Stefano Türr (City Life) o per il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, che si recherà nel seggio dell'Istituto Luciano Manara (San Siro).