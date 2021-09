Elezioni Milano, meno tre al voto: Salvini, Lupi e Tajani per Bernardo. Meloni arriva in ritardo Meno tre giorni alle elezioni amministrative di Milano: nella giornata di oggi, giovedì 30 settembre, si è svolto a Milano un incontro tra i leader di centro destra a sostegno del candidato sindaco Luca Bernardo. Il leader della Lega Matteo Salvini e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni non si sono però incontrati: “Vi prego di non fare mistificazioni – ha detto Meloni – perché se non avessimo voluto fare un evento insieme banalmente non l’avremmo fatto”.

A cura di Ilaria Quattrone

Bernardo: Siamo a un bivio importante e fondamentale

Il candidato Luca Bernardo si è detto molto soddisfatto della campagna elettorale: "Siamo a un bivio importante e fondamentale per la nostra società e cioè se scegliere il sindaco uscente e andare verso il nulla come in questi cinque anni o scegliere il centro destra con i cittadini, le imprese e i commercianti". Bernardo ha così chiesto maggiore coraggio ai cittadini milanesi: "Come quando io ho scelto di accettare la candidatura per una città che deve cambiare senso di marcia rispetto a una politica che va a marcia indietro". Bernardo si è poi espresso anche sul Movimento 5 Stelle: "Non è solo il partito dei no, ma un partito che non credo possa rientrare in un tessuto come quello della città di Milano".

Silvio Berlusconi assente all'incontro

Grande assente è il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che, come in tutta la campagna elettorale, non ha partecipato come raccomandato dai suoi medici: "Gli hanno consigliato qualche settimana di riposo aggiuntivo – ha spiegato il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani – Quindi non fa altro che rispettare quello che gli hanno detto i medici". Berlusconi, secondo quanto spiegato ancora da Tajani, farà qualche intervista o dichiarazione, ma non parteciperà di persona almeno per il momento.