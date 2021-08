Elezioni Milano, la base del M5S indica come candidata Elena Sironi, si attende l’ok dei vertici La base del Movimento 5 Stelle di Milano ha indicato Elena Sironi, già consigliera del Municipio 4, come candidata sindaco alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre. Ora si attende il riscontro da parte degli organi interni del partito per le opportune verifiche sulla lista inviata formalmente dalla base milanese del M5s.

La base del Movimento 5 Stelle ha indicato Elena Sironi come candidato sindaco. In una nota gli attivisti del M5s del capoluogo lombardo fanno sapere di aver "finalizzato il lavoro iniziato mesi fa per la formazione della lista da presentare alle prossime amministrative a Milano" e che "la lista dei candidati guidati da Elena Sironi è stata formalmente inoltrata ai nuovi vertici del M5s".

Ora si attende "il riscontro da parte degli organi interni per le opportune verifiche e dal capo politico Giuseppe Conte per la certificazione della lista" conclude la base del M5s.

Chi è Elena Sironi, la candidata del M5s indicata dagli attivisti

Elena Sironi, già attualmente consigliere del Municipio 4, è milanese, avvocato civilista, mediatore civile e commerciale, e in una nota ha dichiarato che "il gruppo di Milano è pronto, coeso, entusiasta e consapevole di aver fatto la propria parte".

L’ufficialità comunque ancora non c’è e il tempo stringe. Le elezioni per decretare il nuovo sindaco di Milano si svolgeranno tra meno di due mesi, il 3 e il 4 ottobre. In questi giorni erano trapelate diverse indiscrezioni che vedevano come papabile candidata del M5s per la poltrona più ambita a Palazzo Marino una manager di una start up.

Intanto gli ultimi sondaggi sono abbastanza netti nel considerare il Movimento Cinque Stelle molto lontano dalla vittoria e nemmeno in sfida con i due avversari principali, il sindaco uscente Giuseppe Sala, candidato per il centrosinistra e Luca Bernardo, volto del centrodestra. L'ultimo monitoraggio dell'opinione pubblica svolto dal consorzio Opinio Italia vedeva infatti il M5s fermo al 3-5 per cento.