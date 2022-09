Elezioni 2022, a Milano gli studenti in protesta contro la vittoria del centrodestra Questa mattina gli studenti del liceo classico Manzoni di Milano hanno occupato le aule in segno di protesta contro la vittoria del centrodestra alle elezioni.

A cura di Giorgia Venturini

Dalla pagina Instagram Collettivo Politico Manzoni

All'indomani della vittoria del centrodestra alle elezioni politiche di ieri domenica 25 settembre, gli studenti del liceo classico Manzoni di Milano hanno occupato le aule in segno di protesta. I ragazzi hanno gridato "No" al (sempre più possibile) nuovo governo guidato da Fratelli d'Italia. Così questa mattina fuori dal liceo ha preso vita un vero e proprio picchetto.

Occupate le aule del liceo Manzoni a Milano

Gli studenti subito dopo il blocco all'ingresso si sono riuniti in palestra in assemblea per discutere dell'occupazione. I ragazzi puntano a occupare la scuola per due giorni, o meglio parte delle due aule del piano terra e di rimanere anche stanotte all'interno dell'edificio di via Orazio. L'intenzione è poi di riprendere le lezioni regolarmente mercoledì 28 settembre. La protesta è anche in nome dello studente Giuliano De Seta che ha perso la vita durante una sua esperienza di alternanza scuola-lavoro.

Il centrodestra vince alle elezioni

I primi risultati dello spoglio in Lombardia confermano infatti il trend nazionale, che vede la coalizione di centrodestra vincere queste elezioni politiche. Primo partito è Fratelli d'Italia anche se a Milano città resiste il primato del Partito Democratico. I lombardi che si sono presentati al voto sono stati il 70,55 per cento. Un'affluenza in calo rispetto al 2018 quando aveva raggiunto il 75,34 per cento. Il dato più alto è quello della provincia di Brescia: qui le persone che si sono presentate alle urne sono state il 73,43 per cento. Ora al termine dello spoglio arriva la conferma dei candidati eletti in Lombardia, provincia per provincia.