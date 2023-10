È uscito dalla Terapia intensiva Carmine De Rosa, l’agente ferito per inseguire il detenuto evaso Il poliziotto, 28 anni, è rimasto gravemente ferito nel tentativo di fermare l’evasione di un detenuto dall’ospedale San Paolo di Milano lo scorso 21 settembre.

È uscito dal reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Carlo a Milano Carmine De Rosa: l'agente di Polizia penitenziaria, 28 anni, è rimasto gravemente ferito nel tentativo di fermare l'evasione di un detenuto dall'ospedale San Paolo di Milano il 21 settembre scorso. Le sue condizioni, al momento, sarebbero stabili e in lenta ripresa: resta ricoverato in Neurochirurgia, sempre sottoposto a pesante sedazione.

Carmine De Rosa, il poliziotto gravemente ferito per inseguire un detenuto evaso

Carmine De Rosa si era lanciato dalla finestra della stanza di ospedale per inseguire un detenuto fuggitivo ma era caduto in un'intercapedine, riportando gravissimi traumi cranici e vertebrali.

Immediatamente soccorso dagli operatori del Pronto soccorso, l'agente 28enne era stato stabilizzato e intubato, per venire poi trasferito all'ospedale San Carlo e ricoverato in Rianimazione: qui, dopo poche ore dall'impatto, è stato in seguito sottoposto a un delicatissimo intervento neurochirurgico. Il poliziotto, originario di Napoli, ha ricevuto la solidarietà e il sostegno di molti colleghi, amici e cittadini, che hanno espresso la loro ammirazione per il suo coraggio.

Leggi anche Il poliziotto ferito durante l'evasione di un detenuto è ancora in prognosi riservata dopo 4 giorni

Chi è il detenuto evaso a Milano

Palestinese, 32 anni, Nazim Mordjane era accusato di rapina e detenuto in carcere a San Vittore per il furto di un Rolex Daytona da 60mila euro ai danni di un turista straniero in zona Duomo a Milano: le forze dell'ordine l'avevano individuato grazie alle telecamere di zone e alla preziosa testimonianza di una donna, che aveva sentito un uomo vantarsi di una rapina avvenuta in centro città. Dopo la fuga dall'ospedale milanese, è stato catturato a Ginevra dalle autorità svizzere lo scorso 6 ottobre.