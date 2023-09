Chi è e come sta Carmine De Rosa, il poliziotto in coma dopo aver inseguito il detenuto evaso a Milano Carmine De Rosa è l’agente della polizia penitenziaria che da ieri è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Carlo di Milano dopo che ha inseguito il detenuto Mordjane Nazim, che è evaso dal San Paolo.

A cura di Ilaria Quattrone

Carmine De Rosa (Facebook)

Carmine De Rosa è l'agente della polizia penitenziaria che ieri, giovedì 21 settembre, ha inseguito Mordjane Nazim, il detenuto 32enne che è scappato dall'ospedale San Paolo di Milano. Sulla base di quanto rivelato a Fanpage.it, il 32enne di origini palestinesi avrebbe utilizzato una finestrella basculante del pronto soccorso per fuggire. Il poliziotto, che lo stava piantonando, lo avrebbe notato e inseguito. Nel farlo sarebbe caduto e avrebbe battuto la testa.

Chi è l'agente penitenziario Carmine De Rosa

Originario di Carinario (Caserta), il 28enne De Rosa studia all'università e lavora come agente della polizia penitenziaria. Su Facebook sono diversi i messaggi di sostegno alla famiglia del poliziotto: "In questi momenti di trepidazione ci stringiamo ai cari genitori, al fratello facendo sentire tutta la nostra vicinanza per questo incidente". E ancora: "Non mollare Carmine. La tua famiglia ti aspetta. I tuoi amici ti vogliono con loro. Carinaro sta vicina a te".

L'agente Carmine De Rosa ha subito due intervenuti chirurgici

Dopo essere caduto, l'agente De Rosa si sarebbe alzato e sarebbe entrato nel pronto soccorso dove poi le sue condizioni sono peggiorate. De Rosa, infatti, avrebbe riportato un trauma cranico e lesioni alle vertebre cervicali. È stato subito trasferito all'ospedale San Carlo dove poi è stato sottoposto a due interventi chirurgici: uno alla testa necessario a bloccare un'emorragia e uno alla schiena.

Per il momento è in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione. Ieri, a mezzanotte, è stato dichiarato fuori pericolo. La situazione resta però precaria.