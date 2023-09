Chi è Mordjane Nazim, il detenuto evaso dall’ospedale San Paolo: è ricercato Si chiama Mordjane Nazim, l’uomo di 32 anni che è evaso dall’ospedale San Paolo di Milano. Il poliziotto di 28 anni che lo ha inseguito, è caduto ed è in coma.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiama Mordjane Nazim, l'uomo palestinese di 32 anni che – nella giornata di oggi, giovedì 21 settembre, alle 5.20 – è evaso dall'ospedale San Paolo di Milano. Il 32enne si trovava in carcere a San Vittore perché accusato di concorso in rapina: era stato portato ieri sera in ospedale perché aveva riportato alcune ferite dopo un litigio esploso con altri detenuti.

L'agente 28enne ha sbattuto la testa ed è stato operato

Sulla base di quanto raccontato a Fanpage.it, Nazim si trovava al piano terra in una stanza del pronto soccorso. Avrebbe aperto una finestra, larga quaranta centimetri, e sarebbe scappato da lì. L'agente, un 28enne, che lo stava piantonando se ne è reso conto e lo ha inseguito. Nel tentativo di fermarlo, è caduto a terra e ha sbattuto la testa. Si sarebbe alzato autonomamente e sarebbe andato al pronto soccorso: le sue condizioni sono presto peggiorate.

Mordjane Nazim

Mordjane Nazim era stato arrestato per rapina

È stato portato all'ospedale San Carlo dove è stato operato: ha riportato un importante trauma cranico e lesioni alle vertebre cervicali. Per il momento è in coma. Nel frattempo le forze dell'ordine stanno cercando il fuggitivo. Sulla base delle prime informazioni diffuse, il 32enne si trovava a San Vittore dopo che gli agenti della squadra mobile lo avevano arrestato ad agosto. Avrebbe infatti rapinato un uomo del suo Rolex.

A dare la notizia di quanto accaduto questa mattina è stato il segretario del sindacato della polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo che ha spiegato a Fanpage.it come negli ultimi anni le condizioni delle carceri italiane siano peggiorate. Solo nell'ultimo mese si sono, infatti, registrati quattro tentativi di evasione.