A che punto sono le ricerche del detenuto evaso dall’ospedale San Paolo di Milano

Ieri è evaso dall’ospedale San Paolo di Milano il detenuto 32enne, di origini palestinesi, Nazim Mordjane. Un poliziotto, il 28enne Carmine De Rosa, lo ha inseguito ed è finito in coma. Le forze dell’ordine non lo hanno ancora trovato: l’ipotesi è che avesse organizzato il piano per scappare.