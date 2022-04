È tornata a casa e sta bene Michelle Severgnini: la 17enne si era allontanata con un ragazzo Michelle Severgnini, la ragazzina di 17 anni che da giorni aveva fatto perdere le sue tracce dopo essersi allontanata volontariamente con un ragazzo e il suo cane, è tornata a casa e sta bene.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

È finalmente tornata a casa Michelle Severgnini, la ragazzina di 17 anni che da giorni aveva fatto perdere le sue tracce dopo essersi allontanata volontariamente con un ragazzo e il suo cane. La giovane infatti era insieme a un ragazzo di Castel Rozzone, in provincia di Bergamo: i due infatti si sarebbero allontanati insieme e hanno spento i telefoni: insieme a loro c’era anche un cagnolino marrone chiaro, un meticcio simile a un pincher. Le primissime segnalazioni avevano segnalato i due a Lurano e poi a Dalmine. Quando era uscita di casa non aveva portato con sé i documenti e il telefono anche se però risulta spento. Per giorni il padre aveva lanciato continui appelli: "Aiutatemi a ritrovare mia figlia Michelle". Fino a quando la 17enne è tornata a casa sana e salva. A dare le notizia del suo ritrovamento è stato il padre Massimo: ha precisato che Michelle sta bene e che il suo allontanamento si è trattata semplicemente di una bravata. "Grazie a tutti" ha postato il padre sui social.

Dopo 5 mesi ritrovato il corpo di Carlo Morandi

Ha avuto esito negativo invece la ricerca di Carlo Morandi, l'uomo di sessant'anni – originario e residente a Ostiglia, comune in provincia di Mantova – scomparso a novembre 2021. Il cadavere è stato trovato nella giornata di venerdì 15 aprile, da alcuni pescatori che avrebbero visto spuntare l'auto del 60enne dalle acque del Po. L'uomo aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso 6 novembre: si era alzato all'alba e, senza avvisare nessuno, aveva lasciato la casa in cui viveva con la moglie e la figlia ed era partito a bordo della sua Fiat Panda. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco: dopo aver recuperato la Fiat Panda e stato trovato anche il corpo di Morandi che adesso si trova nella camera mortuaria dell'ospedale di Mantova a disposizione dell'autorità giudiziaria.