Si allontana da casa con un ragazzo e il cane e scompare: si cerca la 17enne Michelle Severgnini Non si hanno più notizie di Michelle Severgnini, una ragazza di 17 anni, dallo scorso 12 aprile. La ragazza è scomparsa da Brignano Gera d’Adda, in provincia di Bergamo.

A cura di Giorgia Venturini

Da tre giorni tutta Bergamo sta cercando Michelle Severgnini, una ragazza di 17 anni di cui non si sa più nulla dallo scorso 12 aprile. A dare l'allarme è la madre tramite anche l'associazione Penelope: "Aiutatemi a ritrovare mia figlia Michelle". Nel dettaglio la ragazza è scomparsa da Brignano Gera d'Adda, in provincia di Bergamo. La madre ha fornito qualche dettaglio della figlia per agevolare la ricerche e per sperare che qualcuno la riconosca e contatti le forze dell'ordine: è alta un metro e 55 centimetri e pesa circa 50 chili. Al momento della scomparsa indossava pantaloni della tuta e felpa bianca. Quando è uscita di casa ha portato con sé i documenti e il telefono anche se però risulta spento.

Non sarebbe sola, infatti ci sarebbe con lei anche il cagnolino. La madre invita chiunque riuscisse a trovarla di contattare il numero delle emergenze, il 112, o di contattare l'associazione Penelope della Lombardia 380.7814931. La ragazza sarebbe insieme anche a un ragazzo di Castel Rozzone: i due infatti si sarebbero allontanati insieme e hanno spento i telefoni. Dalle primissime segnalazioni i due possono essere stati notati nelle ultime ore a Lurano e poi a Dalmine. Ma non è certo. Non è ancora chiaro se i due siano ancora insieme.