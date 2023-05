È stata ritrovata Yordi Baroldi, la ragazza scomparsa dopo una gita scolastica La ragazza di 19 anni di cui non si avevano più sue notizie dopo una gita scolastica a Milano è stata ritrovata in Veneto: fortunatamente sta bene.

A cura di Giorgia Venturini

È stata ritrovata e sta bene Yordi Baroldi, la ragazza di 19 anni di cui non si avevano più sue notizie dopo una gita scolastica a Milano. La 19enne non aveva dato sue notizie da sabato pomeriggio: i suoi genitori si sono subito preoccupati e hanno lanciato un appello sui social. Per ore il padre chiamava la figlia ma il cellulare risultava spento. Così era scattata la denuncia ai carabinieri. Poi finalmente il lieto fine nella serata di ieri domenica 21 maggio.

La ragazza è stata ritrovata a Peschiera del Garda

La giovane è stata ritrovata dai carabinieri a Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Sta bene ed è in buone condizioni. Resta da capire perché si trovava in Veneto e se era da sola. Chiarirà tutto alla sua famiglia e ai carabinieri. L'importante ora è che sia stata trovata in buona salute.