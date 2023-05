Studente di 15 anni rapinato in gita scolastica a Milano: lo hanno minacciato con un taglierino Un ragazzino di 15 anni è stato rapinato durante la gita scolastica a Milano: due adolescenti di 19 e 17 anni lo hanno minacciato con un taglierino e gli hanno portato via la collanina.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzino di quindici anni è stato minacciato e rapinato durante una gita scolastica a Milano: l'episodio si è verificato nella mattinata di martedì 9 maggio in piazza Gae Aulenti. Fortunatamente l'adolescente non ha riportato gravi ferite. I due presunti autori sono stati fermati poco dopo: si tratta di un maggiorenne e un minorenne. Il primo è stato trasferito in carcere a San Vittore mentre il secondo all'istituto penitenziario Beccaria.

Il 15enne è stato minacciato con un taglierino

Sulla base di quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il quindicenne – originario di Cuneo – si trovava in piazza Gae Aulenti con i suoi compagni di classe. Intorno a mezzogiorno, è stato accerchiato da due giovani che lo hanno minacciato con un taglierino. Gli avrebbero strappato la collanina, che portava al collo, e sarebbero scappati. È stato dato subito l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Non si è reso necessario il ricovero in ospedale per la giovane vittima. I militari, dopo aver ascoltato il racconto della vittima, si sono subito attivati per individuare i responsabili.

L'arresto

E infatti, qualche ora dopo, hanno trovato gli aggressori. Si tratta di un ragazzo di 19 anni e di un altro di soli 17 anni. Il primo è stato trovato con la collanina nascosta in bocca. Aveva anche un iPhone Xr che aveva rubato, nella stessa mattina, a un altro ragazzo e sempre nella stessa piazza. Il 19enne è stato così arrestato non solo per rapina aggravata in concorso, ma anche per ricettazione ed è stato portato in carcere a San Vittore. Il minorenne invece è stato portato al Beccaria.