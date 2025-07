È scomparso da 3 giorni Mostafa Moghaddam, studente iraniano dell’Università di Pavia: “Ha il cellulare spento”

Mostafa Eftekhari Moghaddam (foto da Facebook)

Da tre giorni non si hanno più notizie di Mostafa Eftekhari Moghaddam, studente iraniano dell'Università di Pavia. A lanciare l'allarme è stata la famiglia del 24enne attraverso Facebook, specificando che il cellulare risulterebbe spento e che non si trova a casa. "Siamo molto preoccupati. Chiunque abbia notizie di lui, per favore, ce lo comunichi", si legge. Come riportato da Il Giorno, la notizia della scomparsa di Moghaddam sarebbe stata comunicata anche al consolato e all'ambasciata iraniana.

Nel suo profilo LinkedIn, il 24enne racconta di aver già conseguito la laurea triennale in Ingegneria Meccanica e di aver iniziato il percorso per la laurea magistrale in Ingegneria dell'Automazione Industriale proprio all'Ateneo pavese, con il Controllo Robotico e la Gestione Energetica come temi centrali per quella che sarà la prossima tesi di laurea.

Il post che sta circolando sui vari social con l'appello della famiglia riporta il numero di matricola di Moghaddam e invita chiunque avesse sue notizie a contattare i gestori delle pagine.