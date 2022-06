È morto l’uomo colto da malore mentre nuotava nel lago di Pusiano: Alberto aveva 58 anni Purtroppo non ce l’ha fatta Alberto Andreotti, l’uomo di 58 anni che lo scorso 11 giugno ha accusato un malore mentre si faceva una nuotata nel lago di Pusiano.

Purtroppo non ce l'ha fatta Alberto Andreotti, l'uomo di 58 anni che lo scorso 11 giugno ha accusato un malore mentre si faceva una nuotata nel lago di Pusiano. La vittima, colpita da un arresto cardiaco sul lungolago Gianni Brera di Bosisio Parini, è stato tratto a riva da un canoista che l'aveva visto in difficoltà. I soccorsi erano arrivati tempestivamente ma le sue condizioni sono apparse da subito gravissime.

Trasportato in codice rosso con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza dove è arrivato alle 15.15. Preso in cura dai medici della struttura, le sue condizioni non sono mai migliorate. Dopo due giorni di lotta per la vita, Alberto è spirato. La comunicazione del decesso del bagnante è arrivata poche ore fa dall'ospedale. Non è noto se avesse famiglia.

Malore anche per il canoista che l'ha portato a riva

Paura, sabato pomeriggio, anche per il canoista che lo ha salvato dalle acque del lago di Pusiano. L'uomo è stato sottoposto ai controlli e alle cure del personale sanitario inviato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia perché, a sua volta, avrebbe accusato un malore dopo l'intervento di salvataggio. Non è chiaro se il malessere sia stato causato dallo sforzo o dallo shock per quanto accaduto. Le sue condizioni non sono note ma non vi è alcuna comunicazione di un suo trasferimento in ospedale.