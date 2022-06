Ha un malore mentre nuota nel lago di Pusiano: è in gravissime condizioni, lotta tra la vita e la morte Un uomo è stato colto da un malore mentre nuotava nel Lago di Pusiano: è in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Stava nuotando quando a un certo punto è stato colto da un malore: è successo nel Lago di Pusiano, nel territorio di Lecco, nel pomeriggio di oggi, sabato 11 giugno. L'uomo, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa ANSA, verserebbe in gravissime condizioni. Anche il bagnante che lo avrebbe soccorso, è stato poi colto da un malore tanto da essere preso in cura dai medici.

L'uomo sarebbe stato colto da un malore

Per il momento, vi sono ancora poche informazioni: il Lago si trova a Bosisio Parini, comune del lecchese e a poca distanza da dove si trova la darsena intitolata a Gianni Brera, giornalista sportivo e scrittore. L'uomo si sarebbe buttato in acqua ed era intento a fare una nuotata quando avrebbe avuto un malore: alcune persone, che invece erano a riva, hanno notato che fosse in difficoltà. Mentre allertavano immediatamente i soccorsi del 118, un uomo e un canoista si sono subito messi all'opera per recuperarlo.

Anche il bagnante che lo ha salvato si è sentito male

Proprio loro sono riusciti a riportarlo a riva. Nel frattempo, l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza, un'automedica e anche un elicottero. Quest'ultimo ha trasferito l'uomo, che avrebbe tra i cinquanta e i sessant'anni, in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Come scritto precedentemente, anche il bagnante che si è tuffato per salvarlo, è stato sottoposto a dei controlli e alle cure degli operatori: avrebbe infatti avuto un malore probabilmente dovuto all'intervento. Restano per il momento sconosciute le sue condizioni.