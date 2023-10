È morto il volontario Raffaele Marino: era famoso perché si vestiva da Babbo Natale e aiutava i bimbi ricoverati Raffaele Marano si è spento a 81 anni. Era conosciuto come il “Babbo Natale” di Rho per via della sua lunga barba bianca. Durante le Feste si travestiva e consegnava i doni ai bambini dell’ospedale del comune dell’hinterland milanese.

A cura di Fabio Pellaco

Raffaele Marano

Lutto a Rho per la morte di "Babbo Natale". Il 17 ottobre si è spento Raffaele Marano, 81enne conosciuto nel comune alle porte di Milano per il suo impegno come volontario verso gli ultimi e i più deboli. Durante le Feste indossava il vestito rosso e andava a trovare i bambini ricoverati in ospedale per consegnare loro i regali di Natale.

Si vestiva da Babbo Natale e portava i regali ai bambini in ospedale

Marano svolgeva la professione di grafico pubblicitario, era appassionato di fotografia, ma da sempre coinvolto nel mondo del volontariato grazie alle sue attività nelle associazioni locali. Era soprannominato "Babbo Natale" per la lunga barba bianca che portava con orgoglio e gli permetteva senza troppa difficoltà di vestire i panni del personaggio più amato dai bambini. Giocando con questa sua particolare caratteristica, si è sempre reso disponibile per iniziative benefiche, anche nelle scuole.

Tra le associazioni con cui collaborava c'era "Progetto Anna". In vista delle festività natalizie era solito indossare il vestito rosso e presentarsi sorridente dai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale cittadino con un sacco pieno di regali.

Marano è stato una delle colonne del Lions Club di Rho Fiera e grazie alla sua lunga barba bianca per anni è stato anche testimonial della campagna natalizia dei salumi Beretta.

Il ricordo del sindaco Orlandi: "Era generoso con gli ultimi e i più deboli"

Lo scorso 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l'amministrazione comunale gli aveva conferito l'onorificenza civica: "Per la sua poliedrica attività artistica nei campi della pittura, della fotografia e della grafica, che ha svolto con generosità e attenzione particolare all'ambiente e alla pace e per aver promosso e coordinato apprezzati eventi artistici e culturali che hanno coinvolto i cittadini rhodensi di ogni età".

"Raffaele Marano ha contribuito su più fronti alla vita della comunità cittadina di Rho – lo ha ricordato in una nota il sindaco Andrea Orlandi -. Ha sempre coltivato con passione il suo impegno in difesa dell'ambiente e della pace, si è distinto per generosità nei confronti degli ultimi e dei più deboli. L’onorificenza civica che gli abbiamo voluto conferire in giugno ricorda il suo impegno sociale, politico e artistico. Mentre porgiamo come Amministrazione le più sentite condoglianze alla famiglia, lo ricordiamo con il suo abituale sorriso, pronto ad affrontare nuove iniziative con quella sua barba bianca che lo faceva tanto assomigliare a Babbo Natale".