Si schiantano con la moto contro un autobus: morto il padre, ricoverato il figlio di 11 anni Padre e figlio, a bordo di un’Harley Davidson, non sarebbero riusciti a frenare in tempo e si sono schiantati contro l’autobus dell’Atm che li precedeva in Via Diomede, nel quartiere San Siro di Milano.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 24 settembre, in zona San Siro a Milano, un uomo di 53 anni si è schiantato con la moto contro un autobus della linea 78 dell'Atm. Sul sellino di dietro viaggiava il figlioletto di appena 11 anni. Il padre è morto dopo essere stato sbalzato di diversi metri a causa dell'impatto, mentre il bambino è stato ricoverato sotto choc in ospedale. L'incidente probabilmente è stato causato da una frenata tardiva.

L'incidente in moto a Milano

Poco dopo le 18 di domenica, un uomo di 53 anni e suo figlio, a bordo di un'Harley Davidson, stavano percorrendo via Diomede, nel quartiere San Siro di Milano. Arrivati all'incrocio con via Cassino, l'autobus dell'Atm che li precedeva ha frenato, probabilmente per far attraversare un pedone, ma il motociclista non se n'è accorto in tempo e si è schiantato contro il retro del pullman. La causa dell'incidente, su cui sta indagando la Polizia locale, potrebbe quindi essere un breve momento di distrazione del centauro.

Morto il padre, ricoverato il figlio

Sta di fatto, però, che dopo l'impatto il 53enne è stato sbalzato sull'asfalto per diversi metri e, quando è atterrato sull'asfalto, ha battuto violentemente la testa. È quindi risultato inutile il disperato tentativo di trasportarlo d'urgenza all'ospedale San Caro, dove poco dopo è morto a causa delle lesioni riportate. Il bambino di 11 anni, invece, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda per i necessari controlli sanitari, anche perché appariva in evidente stato di choc.

Anche l'autista dell'autobus della linea 78 dell'azienda comunale dei trasporti pubblici è stata ricoverata in ospedale, a causa forte spavento. La donna è stata trasportata in codice giallo presso l'ospedale San Giuseppe di Milano, al solo fini di poterle effettuare gli accertamenti di rito dopo un trauma così grave.